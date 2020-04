Amazon disponibiliza audiolivros gratuitamente

Nos dias que correm, os livros são um autêntico trampolim para mundos mais apelativos que o nosso. Se já devorou boa parte das páginas da sua estante ou tem dificuldade em concentrar-se devido ao caos em redor, a Amazon tem boas novas. Na semana passada, a gigante tecnológica colocou vários audiolivros do seu catálogo Audible à disposição do público, de forma gratuita.

Entre os livros que pode ouvir estão 27 clássicos da literatura como Jane Eyre, de Charlotte Brontë, Frankenstein, de Mary Shelley, Brave New World, de Aldous Huxley ou The Picture of Dorian Gray, de Oscar Wilde. Há também 25 títulos de contos de fadas como Grimm’s Fairy Stories, The Little Mermaid & Other Stories, de Hans Christian Andersen, ou Japanese Fairytales, de Yei Theodora Ozaki.

Para os ouvintes mais pequenos, há 37 livros para dar asas à imaginação, como Winnie-the-Pooh, de A.A. Milne, The Timeless Tales, de Beatrix Potter ou The 500 Hats of Bartholomew Cubbins, de Dr.Seuss. A ideia é “ajudá-los a continuar a sonhar, a aprender e, em geral, a ser crianças”, pode ler-se em comunicado no site.

Os livros apresentados podem ser ouvidos em inglês, espanhol, italiano ou francês e, se é verdade que não há nenhum em português, pode ser uma boa oportunidade para praticar uma destas línguas. Posto isto, é só aceder ao site no computador, no telemóvel ou no tablet e clicar para que lhe leiam uma história ao ouvido.

