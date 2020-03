Imprensa Nacional disponibiliza 15 livros para download gratuito

O surto de Covid-19 virou a nossa vida do avesso e põe-nos hoje a olhar o mundo exterior pela janela. Ao mesmo tempo, dá-nos a oportunidade de mergulhar nas dezenas de vidas e mundos que se acumulam nas estantes lá de casa e, para quem gosta de ler digitalmente, no tablet ou no Kindle. Em altura de isolamento e, para que não lhe falte variedade na leitura, a Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) decidiu disponibilizar 15 livros para download gratuito através do seu site.

Os títulos em questão são as mais recentes publicações da colecção O Essencial Sobre — lançada nos anos 1980 pela editora pública para tratar diversos temas da cultura e literatura nacionais e internacionais de forma acessível —, permitindo à Imprensa Nacional dar continuidade ao “compromisso de serviço público” em “preservar e divulgar a memória e o património comuns”, lê-se na nota publicada.

A partir de agora pode conhecer a vida e obra de notáveis figuras da arte, da literatura e da cultura, como Pablo Picasso, Charlie Chaplin, Mário de Sá-Carneiro, Jorge de Sena ou Dante Alighieri, assim como a história de importantes instituições como a Companhia Nacional de Bailado. Os livros são da autoria de historiadores e agentes culturais portugueses como José-Augusto França ou António Mega Ferreira.

