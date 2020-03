Flâneur e Poetria oferecem portes de livros

Por estes dias, a realidade pode ser um fardo difícil de encarar e a ficção tornou-se mais apetecível do que nunca. Face à crise de saúde pública que atravessamos, devido ao surto de Covid-19, o mais provável é ficar entre quatro paredes nos próximos tempos. Mas, com um bom livro por perto, torna-se bem mais fácil escapar (nem que seja por um bocadinho) a esse confinamento. A Flâneur e a Poetria, livrarias de rua portuenses, querem ajudá-lo a fintar o isolamento com portes gratuitos nos livros que comprar.

Arnaldo Vila Pouca e Cátia Monteiro, responsáveis pela Flâneur, anunciaram esta quinta-feira no facebook que a livraria mantém o funcionamento, mas dá preferência ao atendimento não presencial e oferece a entrega dos livros comprados. “Temos muito gosto em levar os livros até vós de bicicleta e de carro de forma gratuita e, claro, enviamos por correio para todo o mundo”, pode ler-se na publicação. Embora se encontrem na livraria “a receber livros e a tratar de encomendas”, os livreiros apelam a que os clientes evitem deslocações à loja e que, se possível, realizem todos os contactos e encomendas por e-mail ou telemóvel (livraria@flaneur.pt ou 916961281/912110954).

Também Nuno Queirós Pereira e Francisco Garcia Reis, responsáveis pela Poetria, querem que as prateleiras especializadas em poesia e teatro ajudem os leitores a tirar uma pausa do mundo real. Por prevenção, e tal como a Flâneur, cancelaram todos os eventos até 3 de Abril, mas querem incentivar a leitura através da oferta dos portes nas encomendas de livros em stock, feitas pelo Instagram ou pelo Facebook. A Poetria mantém-se aberta, mas não precisa de sair de casa para mergulhar num universo novo. Faça-o através das redes sociais, de livraria@poetria.pt ou 22 202 3071. Não há desculpa para não pôr a leitura em dia.

