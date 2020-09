Ana Deus e Luca Argel assinam espectáculo comunitário em Braga

Não é preciso atravessar o Atlântico para conhecer a plasticidade da língua portuguesa. Basta um desvio de alguns quilómetros a outra cidade para encontrar diferentes palavras com os mesmos significados. Mas, quantos mais territórios cruzamos, maior é a diversidade na forma como elas são ditas, lidas, ouvidas ou cantadas. Igual diz-se de muitas maneiras diferentes, espectáculo com direcção artística de Ana Deus e Luca Argel, surge para questionar a língua comum como “afinidade, barreira, ou ambas as coisas em simultâneo”, refere o texto de apresentação.

Nos dias 11 e 12 de Setembro, às 21.30, a dupla de cantores e compositores apresenta a criação colaborativa, na blackbox do gnration, em Braga. O espectáculo integra a programação do Circuito – Braga Media Arts e é resultado de uma open call lançada em Julho à comunidade bracarense ou residente em Braga. Durante várias semanas, Ana Deus e Luca Argel realizaram oficinas de escrita e interpretação com os participantes, que culminam agora numa autêntica “viagem pela língua portuguesa”.

Apesar do destaque que lhe é dado, “este não é um espectáculo sobre a língua, mas sim sobre pessoas”, nomeadamente aquelas que fizeram de Braga a sua casa. São as suas histórias que são materializadas em palavras e acompanhadas em palco pela ODE: Orquestra de Dispositivos Electrónicos no som, e pelas artistas Adriana Romero e Joana Patrão nos efeitos visuais. Os bilhetes custam entre 2,50€ (<16) e 5€ e podem ser comprados no balcão do gnration ou na BOL.

