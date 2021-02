Animalife anuncia recolha nacional para alimentar 60 mil animais em risco

“Chegou a sua hora de ser o melhor amigo deles”: o desafio é da Animalife, que organiza o Banco Solidário Animal desde 2012. Este ano, a iniciativa regressa às lojas Auchan e My Auchan, de norte a sul do país, já no fim-de-semana, 6 e 7 de Fevereiro. À semelhança de algumas campanhas realizadas em 2020, não haverá voluntários em loja, sendo os participantes convidados a deixarem os seus donativos em caixas identificadas para o efeito.

De acordo com a Animalife, os produtos mais necessários são a areia e a ração seca e húmida para cão e gato. “Os interessados poderão ainda contribuir com produtos de higiene e limpeza, trelas, coleiras ou comedouros”, esclarece a associação, empenhada em garantir o sustento das primeiras necessidades dos milhares de animais abandonados ou em risco.

A partir desta semana e até 14 de Fevereiro, vai decorrer ainda uma campanha de vales, disponíveis nas linhas de caixas da Auchan e no site do espaço comercial. Além de acesso a produtos básicos, os clientes têm a oportunidade de contribuir com cabazes solidários.

Os bens doados vão ser distribuídos por mais de 300 associações e grupos informais de apoio animal, bem como por famílias carenciadas e pessoas em situação de sem-abrigo com animais a cargo inscritos nos Programas de Apoio da Animalife.

No ano passado, a pandemia de Covid-19 obrigou ao cancelamento de algumas campanhas em loja, o que se reflectiu no dia-a-dia das centenas de associações abrangidas pela iniciativa, que estão a passar dificuldades.

