Antiga praça de touros de Viana vai ser um complexo desportivo

A primeira cidade anti-touradas do país vai ver a sua ex-praça de touros transformada num equipamento de apoio à juventude e a várias modalidades desportivas.

A primeira tourada que se realizou em Viana do Castelo terá sido em 1871, com a instalação da primeira praça de touros, ainda de madeira. O edifício definitivo, construído em 1949, teve uma intensa actividade inicial, mas, a partir dos anos 1990, passou a ter apenas um espectáculo anual, por altura da Romaria da Senhora d'Agonia. Em 2009, Viana aprovou a proibição de realização de touradas, o que a transformou num “Município Anti-touradas”, o primeiro do género em Portugal.

A antiga praça de touros será agora transformada na Praça Viana, uma estrutura multifunções que pretende servir o desporto e os jovens, apta para a prática de várias modalidades em simultâneo. A empreitada, que conta um orçamento de quase 3,7 milhões de euros e um prazo de execução de 18 meses, teve início esta segunda-feira, anuncia a Câmara Municipal de Viana.

A intenção da autarquia passa por transformar a antiga arena, com uma área desportiva útil de 3800 metros quadrados e cerca de 65 metros de diâmetro, num "campus" desportivo, com a requalificação do edifício e das zonas adjacentes. A Praça Viana vai assumir uma dupla função – durante o dia e nos períodos de actividades lectivas estará ao serviço da comunidade escolar, sendo depois utilizada como equipamento de apoio às actividades da Associação Desportiva de Viana, que vai gerir o espaço.

O projecto seleccionado foi elaborado tendo como base "o edifício existente e mantendo as características arquitectónicas do mesmo ao nível da fachada exterior e volumetria". A forma, a implantação e a estrutura principal do edifício actual serão mantidas, mas a função será adaptada à sua vertente desportiva.

O piso 0 contará com áreas comerciais destinadas a comércio e serviços, com acesso pelo exterior e independentes do edifício principal, bem como uma área de recepção, secretaria e administração, balneários, salas de treino, área de ginástica rítmica e artística, área de ginástica de trampolins e saltos, campo de jogos e área técnica. Já o piso 1 terá uma bancada de 240 lugares, sala de troféus, restaurante, bar, cozinha e instalações sanitárias públicas.

A refuncionalização deste equipamento está integrada na estratégia municipal de construção e requalificação de espaços desportivos para a Cidade Europeia do Desporto 2023 e no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), candidatado a fundos comunitários do Portugal 2020.

