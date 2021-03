Parque Ecológico de Viana do Castelo abre em Junho

Inaugurado em 2008 com acesso restrito, o Parque Ecológico Urbano de Viana do Castelo vai passar a estar aberto ao público em geral a partir de 5 de Junho.

O Parque Ecológico Urbano de Viana do Castelo (PEUVC) foi inaugurado em Março de 2008, mas sem acesso livre ao público, disponível apenas para grupos em visitas guiadas, mediante inscrição. Devido às suas características especiais, o parque era vedado para potenciar e valorizar as suas particularidades naturais. A partir de 5 de Junho, o Dia Mundial do Ambiente, os seus 23 hectares vão passar a estar abertos à comunidade.

O parque está situado em torno do espelho de água proporcionado pela caldeira das antigas Azenhas de Dom Prior, moinho de marés construído no princípio do século XIX. Está preparado para actividades de recreio e lazer, de educação ambiental e conservação da natureza, estando integrado no Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA). É constituído por espaços para merendas, áreas de recreio infantil, zonas agrícolas, observatórios de aves, espaços de leitura, zona de conservação e caminhos de circulação.

© CMIA / CM Viana do Castelo Parque Ecológico Urbano

Localizado junto a uma das principais entradas da cidade e sendo parte integrante da Zona Húmida do Estuário do Lima, é um habitat de transição. Está sob a influência da maré e do teor de salinidade das águas do estuário do rio Lima, que aqui entram diariamente. É um espaço único pela presença de formações vegetais que toleram a presença de água e a salinidade, ocorrendo biótopos naturais como morraçais, juncais, caniçais, galerias ripícolas e prado.

© CMIA Garças no Parque Ecológico Urbano de Viana do Castelo

Após 13 anos de sucessivos adiamentos, o parque abrirá ao público em geral a 5 de Junho. Estão agora a ser ultimadas as questões relacionadas com a segurança, a sinalética e o plano de actividades que vai ser disponibilizado ao público.

