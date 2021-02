Parque da Amizade vai unir o Minho e a Galiza

O Parque da Amizade Cerveira-Tomiño vai unir dois espaços urbanos próximos: o Parque de Lazer do Castelinho (Vila Nova de Cerveira) e o Espaço Fortaleza de Goián (Tomiño), com uma área aproximada de 25 hectares, incluindo uma expansão prevista do lado português. A ligação entre os dois espaços urbanos e de lazer, que estão separados por 230 metros de água, será assegurada pela construção de uma ponte pedonal e ciclável sobre o rio Minho, com cerca de 300 metros de extensão.

De acordo com o portal Eurocidade Cerveira-Tomiño, a visão de futuro é "dar corpo a um espaço verdadeiramente europeu, sem fronteiras, físicas ou psicológicas, de respeito pela diferença, pela liberdade e pelo ambiente, onde se estabelecem relações humanas de socialização, lazer, desporto, conhecimento da memória ambiental e cultural do rio, num ambiente de equilíbrio entre o homem e a natureza". A concretização deste parque permitirá criar "o primeiro espaço público de utilização colectiva transfronteiriça", símbolo do "paradigma da diluição cultural e psicológica das fronteiras".

Das 24 propostas submetidas ao concurso para o projecto da travessia, a vencedora pertence às sociedades Burgos y Garrido, com o nome "Uma linha sobre o Minho", cujo anteprojecto já se encontra em fase de validação junto das entidades competentes de ambos os países. O projecto compreende "uma ponte suspensa de directriz recta com 300 metros de extensão e com 9,20 metros de gabarito".

