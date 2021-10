Antiga sala de cinema no Porto renasce como espaço cultural

O antigo Cinema Estúdio, no complexo do Perpétuo Socorro, volta a abrir as portas na Rua de Costa Cabral, com sessões de cinema, concertos e outras propostas culturais.

O antigo Cinema Estúdio foi inaugurado em 1966, inserido no complexo do Perpétuo Socorro. Do sucesso na década dos anos 1970 ao esquecimento e encerramento no final da década seguinte, ganha agora uma nova vida como Sala Estúdio Perpétuo, devolvendo este espaço à cidade para acolher cinema, música e outras artes, sem esquecer a vertente educativa original.

© David Madeira Pátio exterior

Na área do cinema, serão exibidos filmes clássicos, mas também estão previstas colaborações com festivais de cinema e sessões para famílias e escolas. Na música, o palco será dado a sons mais clássicos, mas acima de tudo às novas editoras e às novas bandas independentes. Haverá ainda espaço para acolher projectos culturais da cidade, como a companhia de teatro Seiva Trupe.

Com mais de 400 lugares, a sala reabriu no dia 1 de Outubro, assinalando o Dia Mundial da Música com um concerto da Orquestra Filarmónica Portuguesa. No fim-de-semana da reabertura contou ainda com sessões de cinema e concertos de bandas como os Conferência Inferno, Baleia Baleia Baleia, FUGLY e Daniel Catarino.

© André Puertas Oliveira Sala Estúdio Perpétuo

Para os próximos tempos, há vários filmes agendados nesta sala, como Mais Uma Rodada de Thomas Vinterberg (8 de Outubro), uma extensão do festival IndieLisboa (14 a 16 de Outubro), uma extensão do festival Curtas Vila do Conde (22 de Outubro) e a celebração do Dia das Bruxas com a exibição de Suspiria de Dario Argento.

. Programação de cinema em Outubro

Rua de Costa Cabral, 128 (Porto). Site oficial, Facebook, Instagram.

+ Rota das Árvores do Porto está de volta com visitas guiadas gratuitas

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal