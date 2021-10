Rota das Árvores do Porto está de volta com visitas guiadas gratuitas

Ao longo de dez passeios, vai poder conhecer as árvores mais bonitas do Porto e descobrir alguns dos seus segredos. As visitas são gratuitas, com inscrição obrigatória.

No Porto existem 228 árvores classificadas como de Interesse Público, desde tulipeiros a palmeiras, araucárias, metrosíderos e plátanos, entre outras. São exemplares arbóreos que se distinguem pelas suas características (idade, porte, estrutura, raridade), mas também pelo seu valor histórico e ecológico. Conhecer a história destas árvores é também conhecer a história do Porto.

Durante os próximos dez meses, vai poder conhecê-las ao pormenor, com o regresso da Rota das Árvores do Porto. A terceira edição da rota vai deslindar o lado escondido das árvores do quotidiano portuense e mostrar alguns dos tesouros deste património natural. Ao longo de dez passeios, acompanhados pelo arquitecto paisagista João Almeida, vai poder deslumbrar-se com as árvores e os espaços históricos onde vivem, e perceber como influenciam a paisagem da cidade.

As visitas guiadas são gratuitas e decorrem uma vez por mês, sempre ao sábado, das 14.30 às 17.00. As inscrições são obrigatórias, limitadas a 20 vagas, e o período de inscrição inicia oito dias antes de cada visita. A primeira acontece no dia 16 de Outubro, nos jardins do Palácio de Cristal, e as inscrições abrem esta sexta-feira, neste formulário. Se quiser ser avisado da data de abertura de cada inscrição, pode deixar o seu contacto aqui. Consulte o programa de visitas:

16 de Outubro – Jardins do Palácio de Cristal

13 de Novembro – Parque das Virtudes

11 de Dezembro – Parque da Pasteleira

22 de Janeiro – Jardim S. Lázaro, Praça da Alegria e Cemitério Prado do Repouso

19 de Fevereiro – Parque Ocidental da Cidade

19 de Março – Parque do Covelo

23 de Abril – Parque Oriental da Cidade e Viveiro Municipal

21 de Maio – Jardim da Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio, Praça Mouzinho de Albuquerque e Cemitério de Agramonte

18 de Junho – Passeio Alegre

9 de Julho – Parque de S. Roque

A Rota das Árvores do Porto é uma iniciativa do Município do Porto, integrada no FUTURO – projecto das 100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto.

