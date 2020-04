Antonio Mezzero começa hoje com take-away de pizzas napolitanas

"Quero muito em breve poder receber-vos em minha casa, mas enquanto isso não se torna possível, tive que adaptar a minha arte e a minha paixão para que caiba dentro de uma caixa". Foi assim que Antonio Mezzero divulgou a novidade no seu Facebook e Instagram.

Take Pulcinella Away by Antonio Mezzero é o nome da iniciativa pensada para fazer face a este período, em que o restaurante, em Matosinhos, está de portas fechadas. O take-away começa hoje e está disponível de segunda a domingo, das 18.30 às 22.30.

Focaccia (4€), carpaccio de novilho (9,50€), treccia di bufala (12€) e antipasto misto com charcutaria italiana, queijo e focaccia, para dividir com quem está em casa (16€), são as entradas disponíveis neste menu especial.

No entanto, são as pizzas de autor as maiores estrelas. A Pulcinella, com tomate, mozarela, salame picante, pimento assado, alho, orégãos, parmesão, azeitonas e manjericão (a partir de 16,50€), e a Tartufella, com creme de trufa branca, mozarela, fiambre de peru trufado, rúcula e parmesão (a partir de 18€), são algumas das opções.

A partir de 12,50€ também pode personalizar a sua pizza com os seus ingredientes preferidos, cuja base terá molho de tomate e mozarela, ou levar a papinha quase toda feita para casa. Sim, também pode ter "a verdadeira experiência da pizza napoletana" na sua cozinha. Como? Comprando o kit que tem massa de pizza, mozarela, molho de tomate, azeite e folhas de manjericão (15€).

