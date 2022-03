Apple derrota Netflix. ‘CODA’ vence Óscar de Melhor Filme

CODA, de Sian Heder, o remake do filme francês A Família Belier (2014), foi o grande vencedor na 94.ª edição dos Óscares, no domingo. A obra conta a história de uma família de surdos com um único membro que ouve (o título é um acrónimo de child of deaf adults). O filme da Apple TV+ também conquistou os prémios de melhor actor secundário, atribuído a Troy Kotsur – que fez história ao ser o primeiro homem surdo a vencer um Óscar –, e melhor argumento adaptado, para Sian Heder.

Duna foi o filme mais premiado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A adaptação do clássico de Frank Herbert por Denis Villeneuve perdeu os dois principais prémios para que estava nomeada para CODA, mas levou para casa seis estatuetas em categorias técnicas como montagem, banda sonora original, direcção de arte, fotografia, efeitos visuais e som (o filme utilizou o software da Sound Particles, uma startup de Leiria).

Já para O Poder do Cão, da Netflix, que tinha 12 nomeações, concretizou-se apenas uma vitória: Jane Campion conquistou o Óscar de melhor realização, tornando-se na terceira mulher a vencer na categoria.

A edição deste ano ficou também manchada por um episódio insólito: a agressão de Will Smith ao apresentador Chris Rock, após este último ter feito uma piada aludindo à queda de cabelo de Jada Smith. Momentos depois, Will Smith subiria ao palco para receber o Óscar de melhor actor pelo papel em King Richard.

Veja, abaixo, a lista completa de vencedores.

Melhor filme

CODA

Belfast

Não Olhem Para Cima

Drive My Car

Duna

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

O Poder do Cão

West Side Story

Melhor realização

Jane Campion, por O Poder do Cão

Kenneth Branagh, por Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licoricce Pizza

Steven Spielberg, por West Side Story

Melhor actor

Will Smith, em King Richard

Javier Bardem, em Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, em O Poder do Cão

Andrew Garfield, em Tick Tick Boom

Denzel Washington, em Macbeth

Melhor actriz

Jessica Chastain, em Os Olhos de Tammy Faye

Olivia Colman, em A Filha Perdida

Penelope Cruiz, Maes Paralelas

Nicole Kidman, em Being The Ricardos

Kristen Stewart, em Spencer

Melhor actor secundário

Troy Kotsur, em CODA

Ciarán Hinds, em Belfast

Jesse Plemons, O Poder do Cão

J. K. Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, em O Poder do Cão

Melhor actriz secundária

Ariana Debose, em West Side Story

Judi Dench, em Belfast

Kirsten Dunst, em O Poder do Cão

Aunjanue Ellis, em King Richard

Jessie Buckley, em A Filha Perdida

Melhor argumento original

Kenneth Branagh, por Belfast

Eskil Vogt, por A Pior Pessoa do Mundo

Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza

Adam McKay, por Não Olhem Para Cima

Zach Baylin, King Richard

Melhor argumento adaptado

CODA, Siân Heder

Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe

Duna, Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

O Poder do Cão, Jane Campion

A Filha Perdida, Maggie Gyllenhaal

Melhor filme internacional

Drive My Car

Flee

A Mão de Deus

Lunana: A Yak in the Classroom

A Pior Pessoa do Mundo

Melhor curta-metragem

The Long Goodbye

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

On My Mind

Please Hold

Melhor filme de animação

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. The Machines

Raya The Last Dragon

Melhor curta de animação

The Windshield Wiper

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

Melhor documentário

Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Flee

Attica

Riding with Fire

Ascension

Melhor curta documental

The Queen of Basketball

Audible

Lead Me Home

Three Songs For Benazir

When We Were Bullies

Melhor fotografia

Duna

Nightmare Alley

The Tragedy of Macbeth

O Poder do Cão

West Side Story

Melhor direcção de arte

Duna

Nightmare Alley

O Poder do Cão

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Melhor guarda-roupa

Cruella

Duna

Cyrano

Nightmare Alley

West Side Story

Melhor montagem

Duna

Não Olhem Para Cima

King Richard

O Poder do Cão

Tick Tick Boom

Melhor caracterização

Os Olhos de Tammy Faye

Duna

Casa Gucci

Cruella

Um Príncipe em Nova Iorque 2

Melhor efeitos visuais

Duna

Free Guy

Sem Tempo Para Morrer

Shang Chi e a lenda dos Dez Anéis

Spider Man: No Way Home

Melhor som

Duna

Belfast

Sem Tempo Para Morrer

O Poder do Cão

West Side Story

Melhor banda sonora

Duna, Hans Zimmer

O Poder do Cão, Jonny Greenwood

Encanto, Germaine Franco

Não Olhem Para Cima, Nicholas Britell

Mães Paralelas, Alberto Iglesias

Melhor canção original

"No Time to Die", Billie Eilish, Finneas O’Connell (Sem Tempo Para Morrer)

"Dos Oruguitas", Lin-Manuel Miranda (Encanto)

"Be Alive", Beyoncé Knowles-Carter, Dixson (King Richard)

"Down to Joy", Van Morrison (Belfast)

"Somehow You Do", Diane Warren (Four Good Days)

