Aprenda mais sobre a natureza com estas aulas gratuitas

Nem todos os dias temos ideias para entreter as crianças e jovens que agora estão por casa, por isso, a Associação Natureza Portugal dá uma ajuda com aulas digitais gratuitas sobre educação ambiental. As sessões duram até 8 de Abril e incluem aulas para pais e professores.

Já é habitual esta organização de conservação da natureza apresentar nas escolas temas como o ciclo da água ou a identificação de espécies. Agora, adaptaram os conteúdos e trazem para o conforto da sua casa aulas interactivas a que pode aceder através do site da associação.

O projecto arrancou com uma sessão sobre os cavalos-marinhos das águas portuguesas. Seguem-se dicas de como salvar o planeta sem sair de casa (27 de Março, 11.00), um guia de observação da natureza a partir da janela (31 de Março, 10.00), histórias sobre o lobo-ibérico (6 de Abril, 10.00), receitas de cozinha para os miúdos (8 de Abril, 10.00) e muito mais.

+ Nomad disponibiliza as melhores curtas de aventura de 2019

+ Escritores contam histórias infantis no Bairro dos Livros

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.