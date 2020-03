Nomad disponibiliza as melhores curtas de aventura de 2019

Não precisa de pôr um pé fora da porta, muito menos de passaporte, para embarcar rumo a destinos como a Antárctida e Patagónia. A pensar nos próximos tempos, em que as saídas de casa têm de se reduzir às estritamente necessárias, a agência de viagens Nomad preparou uma selecção dos melhores filmes exibidos na edição de 2019 do seu Festival de Cinema de Aventura. Para que possa viajar e inspirar-se, sem ter de abandonar o conforto do seu sofá.

Pouco mais de uma hora é o tempo que precisa para ver as curtas que compõem a selecção. Queen Maud Land (27 minutos) é sobre uma expedição de três semanas à Antárctida. Wild Legacy (16 minutos), acompanha o percurso do activista ambiental Douglas Tompkins desde que fundou a The North Face até à sua missão de proteger as áreas naturais do Chile e da Patagónia. Bare Existance (19 minutos) proporciona uma visão íntima sobre os esforços para a preservação do urso polar. Por último, Lixo Vivo (10 minutos) investiga a poluição dos oceanos a partir de uma das praias mais afectadas do Rio de Janeiro.

As curtas estão reunidas num ficheiro que pode ser descarregado aqui até 27 de Março.

+ Com cinema fechado, Medeia disponibiliza três filmes por semana em streaming

+ Sete séries a não perder este mês

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.