Apuro Vegan Bar vai ter ciclo de concertos gratuitos

O bar em Cedofeita relança a sua programação cultural com um ciclo de concertos em Janeiro e Fevereiro, com a curadoria da editora independente Planalto Records.

Numa altura em que a música e a cultura no geral estão em apuros, a editora independente Planalto Records uniu forças com o Apuro, o primeiro café-bar vegan do Porto, para criar um ciclo de concertos onde os artistas podem voltar a ser eles próprios. O ciclo "Música em Apuro" decorre todas as sextas-feiras, por volta das 19.00, até ao final de Fevereiro.

Durante dois meses, vai poder assistir a actuações de Helena Silva (8 de Janeiro), André Júlio Turquesa (15 de Janeiro), Little Friend (22 de Janeiro), Arianna Casellas (29 de Janeiro), Grutera (5 de Fevereiro), Irene Brigitte (12 de Fevereiro), Himalion (19 de Fevereiro) e Acid Acid (26 de Fevereiro).

A entrada é livre, mas os promotores lançam o desafio de apoiar os artistas com contribuições que podem ser entregues directamente no Apuro ou através do site do evento, onde pode também reservar a sua mesa.

© Hippie and Corporate Helena Silva em concerto no Apuro Vegan Bar em 2019

O Apuro inaugurou em 2018, no número 236 da Rua do Breiner, em Cedofeita. Com uma filosofia ética e de sustentabilidade, apresenta uma carta de base totalmente vegetal. Opta por produtores locais e tem uma simpática selecção de cerveja artesanal e vinho biológico.

