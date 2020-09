Aquaporto regressa a 1 de Outubro em formato digital

O Aquaporto, o "maior evento sobre água e ciência realizado em Portugal", regressa a 1 de Outubro, Dia Nacional da Água, em formato digital.

Com o mote "O FUTURO É HOJE", porque "a água é um bem essencial e o planeta não pode esperar", o festival pretende alertar para o futuro dos recursos hidráulicos do planeta. E como? Este ano, através do Aquaporto Live, destinado a crianças, famílias e escolas, e do Aquaporto 360, uma plataforma que vai permitir uma visita virtual ao Pavilhão da Água e ao Parque da Cidade do Porto.

Realizado desde 2014, o Aquaporto é organizado pela Câmara Municipal do Porto, através da Águas do Porto.

