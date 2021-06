Arcádia abre nova loja de chocolates na Foz com esplanada

A Rua do Passeio Alegre está mais doce. Há uma nova loja de chocolates da Arcádia no Porto, com cafetaria e uma esplanada à beira do rio Douro.

A histórica Arcádia nasceu no Porto em 1933 e continua a acreditar no futuro. Em 2020, um ano recorde em investimento, a empresa abriu sete novas lojas, incluindo uma flagship store no NorteShopping, o maior espaço de sempre da Arcádia. Este ano, o membro mais novo da família acaba de abrir as portas na Cantareira, na Rua do Passeio Alegre.

© DR Arcádia Foz

A nova loja integra uma cafetaria com uma capacidade interior de 28 lugares sentados e de 22 lugares sentados na esplanada, em frente ao rio Douro. Para provar aqui ou levar para casa, pode encontrar os clássicos bombons, drageias, amêndoas e línguas-de-gato, mas também bolachas e bolos caseiros, waffles, tostas, saladas e uma carta vegetariana.

© DR Arcádia Foz

Para este São João, a Arcádia tem várias propostas doces, como o martelo de santos populares com amêndoas de chocolate (17€), as sardinhas de chocolate (7€), e os manjericos (6-10€) recheados de drageias de licor, amêndoas de chocolate ou amêndoas de baunilha. Conheça esta colecção especial nas lojas físicas ou na loja online.

© DR Arcádia Foz

Arcádia Foz: Rua do Passeio Alegre, 320 (Porto). Dom-Qui 08.00-23.00. Sex-Sáb 08.00-24.00.

