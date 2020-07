Arcádia e Cálem criam pack para o Dia Mundial do Chocolate

Há dias bons e o Dia Mundial do Chocolate, que se comemora a 7 de Julho, tem tudo para ser um deles. Especialmente se for celebrado com uma caixa Perfect Match, uma parceria da Arcádia com a Cálem, que resulta numa caixa de degustação de chocolates com vinhos do Porto.

O pack custa 12€ e inclui uma tira de chocolate Arcádia Ruby, que deve harmonizar com o Cálem Fine Ruby, um vinho "com aromas frutados e memórias de frutos vermelhos", e uma tira de chocolate Arcádia São Tomé 74% de cacau, "com um sabor intenso e complexo", perfeito para acompanhar o Cálem Special Reserve. Está disponível nas lojas físicas e online da Arcádia, bem como na loja das Caves Calém.



Se quiser tornar a experiência mais completa, rume às lojas da Arcádia na Avenida da Boavista e na Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro (ou Praça de Velasquez) e à loja das Caves Cálem durante o dia de hoje, 7 de Julho, entre as 15.00 e as 18.00, e participe na prova gratuita conduzida por um enólogo.



