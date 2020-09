Arcádia lança chocolates para congelar

Por fora, chocolate negro. Por dentro, ananás, menta, morango, limão e tangerina. As platinas, "chocolates idealizados para o momento final de uma refeição", são a mais recente novidade da Arcádia.

As embalagens, "criadas para que possam ser colocadas no congelador doméstico", têm dez unidades, com duas platinas de cada sabor, que devem ser consumidas geladas, mas "também proporcionam uma agradável experiência se forem consumidas à temperatura ambiente", como se lê em comunicado.

Cada caixa custa 7,50€ mas, durante o período de lançamento, as platinas podem também ser consumidas nas lojas. Por 1€ tem direito a um café e a uma platina de menta ou morango. É aproveitar.

