Arcádia lança novidades doces para o Natal

Todas as alturas do ano são boas para comer chocolate, mas o Natal é uma das melhores. Para adoçar a época num ano mais amargo, a Arcádia lançou o primeiro calendário do advento (22,50€), com chocolates diferentes (de leite, negro e branco) para provar todos os dias, e uma caixa de lata recheada com bolachas (12,50€).

Além das novidades, continuam a brilhar no catálogo de Natal as malas (a partir de 42€), as bolas de Natal com pérolas de chocolate (a partir de 7,50€), os azevinhos e pinheiros (7,50€), entre outros.

Pode fazer as compras nos espaços físicos, no site ou encomendar através da Uber e Glovo.

+ Arcádia lança chocolates para congelar

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal