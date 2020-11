Área do antigo Estádio das Antas vai dar lugar a empreendimento residencial

No terreno que era ocupado pelo Estádio das Antas, demolido em 2004, vai nascer um empreendimento com mais de mil apartamentos. A construção começa em Março.

O Antas Atrium é um novo empreendimento residencial que ocupa parte dos terrenos do Plano de Pormenor das Antas (PPA), no espaço do antigo Estádio das Antas. O fundo Quantico/Albatross já iniciou a promoção do projecto, constituído por cerca de 1100 apartamentos, num investimento estimado de mais de 240 milhões de euros, avança o portal Idealista.

© Quântico/Albatross/OODA Antas Atrium

A construção vai desenvolver-se em seis fases, tendo uma duração prevista de seis a oito anos. A primeira fase do empreendimento – que corresponderá a 180 apartamentos com preços de venda de 3500€/m2 – deverá começar em Março de 2021. O projecto de arquitectura está a cargo do OODA, gabinete portuense que desenvolve o projecto do Matadouro.

© Quântico/Albatross/OODA Antas Atrium

De acordo com o site da Quantico, o empreendimento terá uma área total aproximada de 100.000 metros quadrados, com seis lotes para apartamentos nas tipologias T0, T1, T2, T3 e T4. Terá também piscina interior, lavandaria comum, ginásio, salas polivalentes, parque infantil e jardins envolventes.

© Quântico/Albatross/OODA Antas Atrium

O Estádio das Antas foi inaugurado em 1952 e durante mais de 50 anos foi a casa do Futebol Clube do Porto, até ser substituído pelo Estádio do Dragão. O último jogo oficial nas Antas foi contra o Estrela da Amadora, a 24 de Janeiro de 2004 (2-0, com golos de Maniche e Maciel). A demolição começaria cerca de um mês e meio depois.

