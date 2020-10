Nova sede da Liga Portugal no Porto vai ter um museu

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional vai continuar no Porto, num novo edifício de sete andares que ficará pronto em 2023. Vai contar com um museu, auditório, restaurante, centro incubador de empresas, uma praça de futebol e áreas de formação e investigação.

A actual sede da Liga Portugal está na Rua da Constituição desde 1999. Em troca pela entrega do imóvel à Câmara do Porto, a autarquia cederá uma parcela de terreno com mais de 7000 metros quadrados, localizada na Rua de John Whitehead, em Ramalde, para a construção da nova sede. As obras deverão arrancar em Junho de 2021, com conclusão prevista para Janeiro de 2023. O projecto corresponde a um investimento de 18 milhões de euros, assumidos pela instituição.

O edifício, que se chamará Arena Liga Portugal, foi desenhado pelo gabinete portuense OODA, que também está envolvido no projecto de reabilitação do antigo Matadouro Industrial do Porto. Com um total de sete andares, vai ser o primeiro Centro de Empresas de Desenvolvimento do Futebol Profissional e "responderá a todas as necessidades do futebol profissional", refere o portal municipal. Vai acolher a primeira licenciatura, a nível mundial, de Organização e Gestão no Futebol Profissional.

© OODA Futura sede da Liga Portugal no Porto

A nova sede vai acolher o primeiro museu das competições profissionais, um auditório com capacidade para mais de 400 pessoas e uma zona de futebol ITECH, onde poderão ser realizados vários testes de performance, recorrendo a tecnologias avançadas. O edifício permitirá a realização de variados eventos como sorteios, galas de fim de época ou cimeiras. Mas também terá uma fun zone, uma espécie de "praça do futebol" com capacidade para mais de 1000 pessoas.

© OODA O edifício vai contar com um auditório

Está ainda pensada a harmonização com a envolvente, com ligação ao futuro Parque da Ribeira da Granja, e a criação de um parque de estacionamento subterrâneo. O projecto será executado em três fases distintas.

Na reunião de câmara da autarquia desta segunda-feira, o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, afirmou que este investimento vai "colocar a cidade na centralidade do futebol profissional a nível nacional" e que o projecto "não ficará atrás de uma Casa da Música".

© OODA Futura sede da Liga Portugal no Porto

+ Projecto do Matadouro de Campanhã vai finalmente avançar

+ Praça da Corujeira, em Campanhã, vai ser renovada

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal

Share the story