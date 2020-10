Praça da Corujeira, em Campanhã, vai ser renovada

Os imponentes plátanos vão continuar a ser os protagonistas da nova Praça da Corujeira, em Campanhã. O projecto de requalificação prevê a construção de um “edifício bar” e de um percurso ao nível da copa das árvores. Em harmonia com as qualidades arbóreas da praça, serão criados caminhos e ciclovias.

O novo “edifício bar” vai ser construído em madeira, em diálogo com os plátanos, o elemento primordial da praça. Erguido numa cota superior, vai funcionar como bar, café, quiosque e como ponto de observação da natureza envolvente.

© Miguel Melo Arquitectura A Praça da Corujeira vai ter um “edifício bar”

A Câmara do Porto lançou, em Janeiro, o concurso de concepção para a elaboração do projecto de requalificação da Praça da Corujeira e da sua envolvente. A proposta do gabinete de arquitectura de Miguel Melo, com sede em Guimarães, foi a vencedora. A área total de intervenção ascende a 49.450 metros quadrados, com um investimento estimado de 4,4 milhões de euros.

Ali ao lado vai nascer um novo projecto no Antigo Matadouro Industrial, cuja reconversão com base no projecto do arquitecto japonês Kengo Kuma será uma obra estruturante para a cidade. A renovada Praça da Corujeira vai assim permitir uma ligação mais eficaz com o Matadouro, através de ciclovias e caminhos pedonais.

