Área Metropolitana do Porto vai ter videovigilância contra incêndios

Depois de concluída a fase de testes, a Secretaria de Estado da Administração Interna aprovou a instalação do sistema de videovigilância para prevenção de incêndios na Área Metropolitana do Porto (AMP), que vai fazer a monitorização remota de todas as zonas florestais identificadas como prioritárias na região.

Trata-se de um sistema integrado de videovigilância, com utilização ininterrupta, durante 24 horas por dia, instalado em modo experimental desde o início da Primavera. O projecto vai abranger as áreas florestais de nove dos 17 municípios da AMP, identificadas como prioritárias pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e situadas nos concelhos de Vila do Conde, Santo Tirso, Vila Nova de Gaia, Valongo, Paredes, Gondomar, Vale de Cambra e Arouca.

O sistema será composto por 33 câmaras instaladas em 11 torres de vigilância que irão monitorizar a detecção de fogos, o que permitirá ainda ajudar no planeamento preventivo de combate a incêndios. As torres de acompanhamento remoto estão equipadas com câmara de detecção automática.

Este sistema teve parecer favorável da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), embora com restrições: não é permitida a captação ou gravação de sons, as câmaras não farão visualizações sobre edifícios privados e as funcionalidades analíticas dos sistemas apenas são permitidas para a detecção de colunas de fumo e focos de incêndio. É ainda obrigatório que todas as intervenções no sistema sejam efectuadas sob o controlo da GNR.

