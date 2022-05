Arte, comida e muita música. Assim se celebram os 70 anos do Mercado Bom Sucesso

Não é todos os dias que se celebram sete décadas de história, vai daí, o Mercado Bom Sucesso, inaugurado pela primeira vez em 1952, não quis deixar passar a data em branco e preparou uma festa de arromba para o seu aniversário. Entre os dias 26 e 27 de Maio, passe por lá para lhe cantar os parabéns e aproveite para fazer parte da festa. Vai encontrar provas e degustações, concertos exclusivos e intervenções de arte ao vivo.

“É no Mercado que, há 70 anos, os portuenses ainda se reencontram, numa cumplicidade muito própria com a sua história e o passado. Está na hora de celebrar e unir as várias gerações. Para além de um programa rico em actividades, garantimos uma viagem pelos sabores da gastronomia nacional e do mundo que o Mercado apresenta diariamente a todos os seus visitantes, um verdadeiro ponto de encontro com a Tradição, a Inovação, a Cultura, a Sustentabilidade e a Comunidade, assentes numa oferta diversificada e de qualidade naquele que é um pólo histórico e cultural da cidade do Porto, espaço de memória e de partilha”, diz em comunicado Marco Massano, director do Mercado Bom Sucesso, a propósito da efeméride.

Em jeito de celebração, a Leitaria da Quinta do Paço vai lançar um éclair alusivo ao Mercado Bom Sucesso, a ilustradora Mariana, a Miserável vai estar a fazer um live mural no exterior do mercado e, na quinta-feira 26, às 21.00, Pedro Abrunhosa sobe ao palco para um concerto intimista no qual interpretará muitas músicas do seu vasto e conhecido reportório. No dia seguinte serão os The Sensual Theme Show a animar o Mercado com temas soul e cool jazz. É ir.

