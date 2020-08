As fábulas de Bruno Nogueira: directos do Instagram inspiram série animada

Se não perdeu nem um directo do fenómeno mediático “Como é Que o Bicho Mexe”, prepare-se para matar saudades com a “Passadeira do Bicho”. O primeiro episódio foi lançado esta semana.

Jules Spaniard Raimes inspirou-se na rubrica criada por Bruno Nogueira no Instagram, durante a quarentena, para criar uma série animada: Passadeira do Bicho. A série, que recorre a fragmentos das conversas do humorista com os seus convidados, abre com Nuno Markl a confessar que, “estando o mundo curado”, gostaria de continuar a ficar em casa.

Bruno Nogueira é retratado como uma girafa nesse episódio inaugural. “Toda a gente precisa de uma girafa como amigo, mesmo que ele nos confronte com a dureza da realidade”, lê-se na página de Facebook do artista, onde a série pode ser vista. O lançamento do primeiro (e para já único) episódio aconteceu na terça-feira, 4 de Agosto. É o vídeo acima.

Nuno Markl já recomendou a série no Instagram: “Fragmentos das conversas de Como é Que o Bicho Mexe transformados em lindas fábulas, qual Animal Crossing?”, escreveu o radialista. E Jules Spaniard Raimes promete novos episódios para breve.

