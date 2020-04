As francesinhas d'O Afonso já lhe podem chegar a casa

Há coisas que nem uma pandemia pode evitar – comer uma francesinha é uma delas. As do restaurante portuense O Afonso, na Rua da Torrinha, estão de volta.

Feitas na hora com os melhores ingredientes, as francesinhas que Anthony Bourdain provou, em Fevereiro de 2017, e que o crítico Ricardo Capitão elogiou meses mais tarde, estão disponíveis para take-away (22 200 0395) ou entrega ao domicílio através da Uber Eats ou Takeaway.com.

Ao almoço há um prato do dia, além das opções de grill – também há bifes, pregos e cachorros –, mas à noite só trabalham com a chapa. O restaurante está a funcionar com o seguinte horário: terça a quinta 12.00-14.00 e 19.00-22.00, sexta 12.00-14.00 e 19.00-23.00, sábado 12.00-15.00 e 19.00-23.00, domingo 12.00-15.00 e 19.00-22.00.

Se tiver saudades de se sentar ao balcão, arranje um espaço no da sua cozinha, tire uma cerveja fresca do frigorífico e aproveite o repasto.

