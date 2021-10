As francesinhas do Bufete Fase estão de volta

Já pode voltar a devorar uma das melhores francesinhas do Porto. O restaurante Bufete Fase, que esteve encerrado durante meses, abre agora à hora do almoço.

Na eterna discussão sobre qual é a melhor francesinha do Porto, a do Bufete Fase é uma das mais sérias candidatas ao título de campeã. A estrela desta casa na Rua de Santa Catarina é premiada e procurada por portuenses e turistas desde 1984, o ano em que foi fundada.

O restaurante esteve encerrado durante meses devido a questões de saúde, mas voltou a abrir as portas a 25 de Outubro. Neste início de reabertura, para levarem o trabalho (e a saúde) com mais calma, o Bufete Fase vai estar aberto de segunda a sexta-feira, apenas à hora do almoço, entre as 12.00 e as 16.00. A expectativa é que o horário seja alargado em meados de Novembro.

Com mais ou menos picante, para mais ou menos corajosos, a francesinha do Bufete Fase não segue modas. Esta obra de arte é criada com salsicha fresca, linguiça, bife e carne assada. Por cima, o queijo fundido e o molho, cuja receita está guardada a sete chaves.

Rua de Santa Catarina, 1147 (Porto). 22 205 2118. Seg-Sex 12.00-16.00 (horário temporário)

