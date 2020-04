As glorinhas da Confeitaria Nandinha estão de volta

Há mais motivos para sorrir quando, apesar do confinamento e da chuva, se podem devorar as glorinhas e as bolas de Berlim mais famosas da cidade. Pois é, a Nandinha, uma das melhores confeitarias do Porto, acaba de reabrir para take-away ou entregas ao domicílio.

À lista de especialidades, juntam-se ainda jesuítas, natas, éclairs, empadas, rissóis, pão-de-ló e bolo-rei (já sabe, a Páscoa e o Natal são quando uma pessoa quiser), bolos de aniversário e muito mais. Tudo feito com mestria há várias décadas por quem percebe muito do assunto.

Para encomendar pode usar a loja online, com pedidos mínimos de 12€ para entrega ao domicílio, a aplicação da Uber Eats ou os contactos directos da confeitaria (22 831 9402 e encomendasnandinha@gmail.com). Se preferir levantar ao balcão, pode fazê-lo todos os dias das 08.00 às 16.00.

