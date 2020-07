Às quintas-feiras há happy hour no Sicario

"Al mal tiempo, buena cara" é o mote para as happy hours do Sicario, que acontecem todas as quintas-feiras entre as 19.00 e as 21.00 neste restaurante mexicano em Matosinhos, com a promoção de dois cocktails pelo preço de um.

O Guerita, com Tequila Silver & Reposado, sumo de lima, manga, ananás, malagueta e clara de ovo, e o Passion Fruit Margarita, com maracujá (ambos a 6,50€), são alguns dos que pode provar.

Depois, deixe-se ficar para jantar e aproveite para assistir ao espectáculo de ilusionismo que por lá acontece todas as noites.

