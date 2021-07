As taças coloridas e saudáveis da Nalu Bowls já chegaram ao Porto

De Bali para o Porto, as Nalu Bowls chegaram a tempo dos dias mais quentes – com fruta fresca, granola caseira, gelado de açaí e as cores do arco-íris.

Coloridas, fotogénicas e saudáveis, as Nalu Bowls nasceram em Bali, para alimentar os surfistas com uma refeição leve e nutritiva. As taças, feitas de cascas de coco, são preenchidas com açaí, granola caseira e fruta fresca fatiada. A marca estreou-se em Portugal em 2017, na Ericeira, e acaba de chegar ao Porto, onde se instalou no Edifício Transparente, em frente à Praia Internacional.

As taças seguem as receitas originais da casa mãe de Bali, com algumas adaptações à fruta que está disponível em Portugal. Têm na sua base as mais variadas combinações – desde a manga, a banana, a papaia, passando pela pitaia rosa, manteiga de amendoim, espinafres, água de coco, sumo de maçã, leite de coco e leite de soja.

© Manuel Manso Nalu Bowls

Há sete variedades de bowls, cada uma com o nome de uma onda. Por exemplo, a Mavericks (9€), uma taça de açaí com granola, banana, morango e flocos de coco; a Uluwatu (9€), com pitaia rosa, banana, papaia, framboesa e sumo de maçã; a Teahupo'o (8,50€) com espinafres, gengibre, banana, laranja, ananás e manga; ou a J-Bay (9€), com manteiga de amendoim, banana e leite de soja. Também pode pedir toppings extra, como pólen de abelha, sementes de chia, bagas de goji, frutos secos ou pepitas de chocolate.

© Manuel Manso Nalu Bowls

“Para quem já esteve em Bali, é uma forma de lá voltar – são as receitas originais e únicas do Nalu de lá. Para quem nunca lá foi, é a oportunidade de viajar sem sair daqui”, diz em comunicado Tiago Pires, o surfista mais famoso em Portugal, que é um dos sócios da empresa.

Nalu Bowls Porto: Edifício Transparente, Via do Castelo do Queijo 395, loja R7, piso praia. Aberto todos os dias, das 11.00 às 20.00.

