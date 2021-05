Edifício Transparente ganha espaço de co-work com vista para o mar

O novo espaço de coworking no Porto abre a 1 de Junho no Edifício Transparente, com 650 metros quadrados e vista para o oceano.

Work-In é o novo espaço de coworking que será inaugurado a 1 de Junho no Edifício Transparente. Com 650 metros quadrados e vista para a orla marítima do Porto e Matosinhos, beneficia da confluência da Avenida Brasil, na Foz, com a Avenida da Boavista.

O Work-In conta com espaços de trabalho em regime open-space, salas para reuniões, zonas de lazer e despesas incluídas (água, luz, wi-fi). Terá também serviços complementares como parque de estacionamento e ginásio, havendo ainda descontos em restaurantes e até aulas de surf. O projecto resulta da parceria entre a entidade gestora do Edifício Transparente (Predibisa) e a empresa portuguesa de mobiliário de escritório CAOS.

O Edifício Transparente foi construído no âmbito da Porto 2001 - Cidade Europeia da Cultura, com um projecto do arquitecto catalão Solà-Morales e um custo de 7,5 milhões de euros. Em 2018, a Agência Portuguesa do Ambiente, através do novo Plano da Orla Costeira Caminha-Espinho, defendeu a demolição deste e de outros imóveis construídos na proximidade do mar. Actualmente acolhe espaços de restauração e lazer.

