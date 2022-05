As tardes de Verão da Churchill’s estão de volta ao 1982 Bar

Aproveite que os dias estão mais longos para beber um copo ao final da tarde no jardim da Churchill’s, nas caves de Gaia, que volta a abrir as portas para saudar a estação quente. Com vista para o Douro, um wine bar, uma zona lounge rodeada de natureza e um mural da artista Kruella d’Enfer, altamente instagramável, este é o sítio perfeito para as suas tardes de Verão.

Tal como nos anos anteriores, o 1982 Bar vai estar a servir cocktails à base de vinho do Porto, inspirados em referências clássicas da coquetelaria. “O Porto Branco e Tónico com um twist da casa; o JLG Boulevard, em homenagem a Johnny Graham, fundador e enólogo principal da casa; a ‘Miguelada’, um twist num clássico mexicano em parceria com a marca de cerveja artesanal OPO74; ou o best-seller Gricha Mule, uma homenagem ao coração da marca no Douro – a Quinta da Gricha” são os mais sugeridos pelo espaço.

Também há opções de vinhos a copo do Porto e do Douro e, para acompanhar, muitos aperitivos salgados, tábuas de queijos e charcutaria, hummus e vegetais e uma programação variada que inclui música ao vivo e DJs convidados, entre outras coisas. Ao longo da temporada, a Churchill’s irá também planear ações pop-up, “como parcerias com espaços gastronómicos de referência na região”, adiantam em comunicado.

“O 1982 Bar é um espaço muito especial. A localização nos jardins das nossas Caves de vinho do Porto, em Gaia, atribui-lhe um espírito próprio. É uma união de um espaço cheio de história que nos une ao Douro, mas é sobretudo um local moderno, fresco, em que a natureza abundante e a explosão de cores do mural da Kruella nos convidam a tardes bem passadas com um cocktail ou um copo de vinho na mão com vista para a cidade do Porto”, diz Zoe Graham, Head of Marketing and Sales da Churchill’s.

Traga a sua toalha ou compre uma no bar e tire partido do que de melhor a vida tem para lhe dar de sexta-feira a domingo, entre as 13.00 e as 20.00, até dia 5 de Outubro, altura em que encerram a época. Até lá, é aproveitar.

©DR 1982 Bar

Rua da Fonte Nova, 5 (Vila Nova de Gaia). Sex-Dom 13.00-20.00

