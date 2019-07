Até Setembro há transporte gratuito para as praias de Gaia

Durante o Verão deste ano, tal como aconteceu no ano passado, pode contar com uma boleia grátis até às praias de Vila Nova de Gaia. O serviço de transporte está disponível todos os dias, entre as 9.00 e as 18.00, até Setembro, numa iniciativa que resulta de uma colaboração entre a empresa municipal Águas de Gaia e a Câmara.

A operação conta com quatro carrinhas Volkswagen, mais conhecidas como pão-de-forma, descapotáveis, ideais para os dias quentes que se têm feito sentir. Circulam a cada 30 minutos e partem do Cais de Gaia, passando pelas principais praias da cidade. Depois de um total de 23 paragens, a viagem acaba em São Félix da Marinha, praia que recebeu recentemente bandeira azul. Para já o serviço vai estar disponível até Setembro, mas se o bom tempo continuar poderá ser prolongado até Outubro.

Consulte aqui todas as paragens.

+ As melhores praias fluviais no Porto e arredores

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.