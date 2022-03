Ateneu Comercial do Porto abre a visitas guiadas e expõe primeira edição de 'Os Lusíadas'

Fundado em 1869, o Ateneu Comercial do Porto abre agora as portas à cidade com visitas guiadas. Uma rara primeira edição de 'Os Lusíadas' está em exposição pública.

Biblioteca do Ateneu Comercial do Porto

O Ateneu Comercial do Porto foi fundado a 29 de Agosto de 1869 como uma associação de cultura, instrução e recreio, com o propósito de promover e cimentar “relações de benevolência e boa sociedade” entre os associados, isto é, os comerciantes da cidade. Com cariz de clube privado, conta com um salão nobre, biblioteca, bar, barbearia, salas de jogos e de leitura, tendo sido frequentado por grandes personalidades das letras, artes, ciências, negócios e política da região.

A partir deste sábado, 12 de Março, o Ateneu Comercial do Porto abre as portas a visitas guiadas ao seu património histórico e cultural. Em Março, as visitas decorrerão às 11.00 e às 15.00 e têm um custo de 6€. No primeiro dia, 12 de Março, a entrada será gratuita.

O arranque destas visitas vai permitir ver uma primeira edição, de que o Ateneu portuense é proprietário, de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, numa altura em que se assinalam os 450 anos da publicação da obra. Impressa pela primeira vez em 1572, em Lisboa, subsistirão no mundo apenas 34 exemplares desta primeira edição, que estarão distribuídos por três continentes. O Ateneu comprou esta obra em 1904 – à data, custou "170 mil réis" (170 escudos).

© DR Primeira edição de 'Os Lusíadas'

Mas esta é apenas uma das muitas raridades que fazem parte do espólio do Ateneu Comercial do Porto, que possui igualmente uma edição em hebraico da Bíblia Sagrada, datada do século XVI (em restauro), e uma cópia manuscrita da Crónica de D. Fernando, de Fernão Lopes.

A biblioteca, com cerca de 60.000 títulos e 80.000 volumes, é, aliás, a “jóia da coroa” deste edifício. No seu espólio estão vários manuscritos de figuras e autores da literatura nacional, como Jorge de Sena, Ferreira de Castro e Miguel Torga, entre outros. O valioso património do Ateneu estende-se à pintura (com obras de Alvarez, Medina, António Carneiro, Henrique Pousão, entre outros), escultura e faiança, incluindo colecções de cariz numismático e medalhístico. Todo este tesouro cultural estará na rota das visitas guiadas, que podem ser reservadas no site do Ateneu.

Rua Passos Manuel, 44 (Porto). Visitas guiadas: Ter-Sáb 11.00 e 15.00. 6€

