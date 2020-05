É o fim de um mito. J.K. Rowling, a autora da saga Harry Potter, confirmou no Twitter que nunca visitou a Lello e que a livraria portuense não inspirou os seus livros.

J.K. Rowling viveu no Porto no início dos anos 1990, o que terá levado a supor que a Livraria Lello, nomeadamente o seu escadório, tivesse servido de fonte de inspiração para o ambiente de Hogwarts, a escola de magia de Harry Potter. A alegada relação da livraria com a saga espalhou-se pelo mundo, consta dos roteiros turísticos e tem levado muita gente a fazer fila à porta da Lello.

Na verdade, a autora nunca chegou a visitar a livraria. No Twitter, tem estado a desmistificar a relação entre os espaços da vida real que supostamente influenciaram os seus livros. Sobre a Lello, J.K. Rowling disse: "Nunca visitei esta livraria no Porto. Nem sequer sabia da sua existência! É linda e quem me dera que a tivesse visitado, mas não tem nada a ver com Hogwarts!".

For instance, I never visited this bookshop in Oporto. Never even knew of its existence! It’s beautiful and I wish I *had* visited it, but it has nothing to do with Hogwarts! pic.twitter.com/f83rxBeeyY — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

A Lello ainda não reabriu, mas anunciou hoje que está a preparar-se para "reabrir em breve em total segurança e com a Livraria Lello mais bela do que nunca". Entretanto, está a organizar um concurso para premiar os melhores contos da quarentena com 1000€ cada um. Pode participar até 31 de Maio.

