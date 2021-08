Bácoro: as novas sandes de leitão do Porto

No Bácoro, as sandes de leitão são servidas da forma tradicional, mas também em novas combinações como manteiga de laranja, chutney de manga ou pesto de caju.

O restaurante Bácoro abriu a 22 de Junho na Rua de Santo Ildefonso, com esplanada. Pouco tempo depois, foi inaugurado em Julho um novo espaço no food court da Super Bock Arena, nos jardins do Palácio de Cristal. O projecto de Sandra Cunha, Raquel Maia e Cristina Fidalgo, com a assinatura gastronómica do chef Pedro Sommer, procura alargar os horizontes da degustação do leitão, com novos conceitos, texturas e sabores, numa ementa que aposta em sandes tradicionais e inovadoras.

A partir do leitão fornecido pelo restaurante Estaladiço, em Vila Nova de Gaia, o Bácoro apresenta oito propostas de sandes. Além das tradicionais (com molho de leitão ou com queijo limiano), há combinações com maionese de leitão, manteiga de laranja, presunto crocante, pesto de caju, pasta de azeitona, chutney de manga e ainda uma vegetariana, com legumes grelhados e pesto de caju.

© DR / Bácoro

As sandes estão disponíveis a preços a partir de 6,50€ e podem ser incluídas em menus com batata frita e frisante (desde 8€) ou batata e espumante (desde 9,50€). Quem quiser provar todas as especialidades, pode optar por um dos menus "bacorinhos", com quatro ou oito mini-unidades (a partir de 8€). Para acompanhar, há batata frita ou salada tipo coleslaw, com couve, cebola roxa, cenoura e maçã, envolvida em iogurte grego e maionese.

Há também entradas – manteiga de laranja, pasta de azeitona, crocante folhado, azeitonas temperadas de Trás-os-Montes ou tábuas de queijo DOP com presunto – e saladas como a Caeser de Leitão com manga, tomate cereja, queijo S. Jorge e croutons, e a de queijo de cabra com morangos, lâminas de pêra, nozes e vinagrete de mel.

© DR / Bácoro Entradas

Para sobremesa, pode provar o cheesecake de lima com biscoito caseiro, mousse de chocolate com flor de sal e o pastel de nata quentinho, para devorar antes do café, que é sempre acompanhado com amêndoas transmontanas, caramelizadas em mel. Na carta de vinhos há brancos, rosés, tintos de diferentes regiões do país (Douro, Dão, Beira Interior, Bairrada e Alentejo) e espumantes.

Bácoro Poveiros: Rua de Santo Ildefonso 262 (Poveiros). Horário: Ter-Qui 12.00-15.30 e 18.30-22.00, Sex-Sáb 12.00-22.00, Dom 10.00-15.00 (encerra à segunda-feira)

Bácoro Arena: Superbock Arena - Pavilhão Rosa Mota (Palácio de Cristal). Horário: Ter-Dom 12.00-19.00 (a partir de 27 de Agosto, durante a Feira do Livro, abre até às 22.00)

© DR Sandes vegetariana do Bácoro

+ Cinco novas sandes para provar no Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal