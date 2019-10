Bagos d’Ouro Wine Party 2019: há mais de 50 vinhos para provar nesta festa solidária

Novembro ainda não chegou, mas já há eventos planeados para o próximo mês que pode começar a marcar na agenda. Um deles é a Bagos d’Ouro Wine Party 2019, uma festa solidária na qual vários produtores vínicos vão disponibilizar mais de 50 vinhos do Douro e do Porto para prova. A iniciativa, no dia 15 às 22.00, vai ter lugar na Casa Montevideu, espaço com uma vista privilegiada sobre o mar.

Ao participar no evento, cujos bilhetes têm um custo de 40€ e podem ser comprados aqui, vai estar a ajudar a combater o abandono escolar e os desequilíbrios socioeconómicos da região duriense, uma vez que a receita reverte na íntegra para a Bagos D’Ouro, associação que se dedica a esta causa desde 2010.

Este ano, a vertente solidária da iniciativa estende-se ainda ao mundo da joalharia, resultado de uma parceria com a designer de jóias Rosarinho Cruz. “Um sonho antigo transformado numa jóia 'linda de morrer', que será apresentada pela primeira vez no evento”, segundo comunicado de imprensa. As vendas da peça revertem também para a associação.

