Banema Studio recebe pop-up da editora alemã Gestalten

A ligação entre a Gestalten e a Banema Studio não é nova e este ano a parceria regressa. Até 8 de Janeiro de 2022, a concept store, instalada no Quarteirão das Artes e especializada em objectos de decoração de interiores, vai transformar-se em loja temporária da editora alemã.

Durante os próximos meses vão estar disponíveis mais de 90 títulos, entre eles algumas das publicações mais recentes e aguardadas da editora, por exemplo, Marvel by Design, The New Beauty ou The Beauty of Time Travel.

Também não faltarão opções para os mais novos, inseridos na Little Gestalten, como Life and I, She Rides Like the Wind e What Do Grown-Ups Do All Day?. "Entre muitos outros títulos, para que miúdos e graúdos possam em simultâneo desfrutar os prazeres da leitura", lê-se em comunicado.

Durante a primeira semana da pop-up, todos os livros estão com uma promoção especial de 10%, campanha que também pode ser aplicada na loja online da Banema, aplicando o código POPUP2021.

Semanalmente, vai ser seleccionada uma temática, como Arquitectura & Interiores, Design & Moda, Escape, Gastronomia, Viagens, Cultura Visual, Arts & Crafts ou Little Gestalten, e os títulos correspondentes também podem ser comprados com um desconto de 10%.

