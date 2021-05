Banema Studio volta a receber programação cultural

Antes da pandemia e do confinamento, a Banema Studio recebia uma agenda recheada de eventos, workshops e oficinas. Agora, depois de uma pausa, as actividades estão de volta às lojas do Porto e Lisboa, já a partir de 22 de Maio e até ao final de Junho.

Na Invicta, a Banema Studio, que ocupa o antigo edifício da Padaria Independente, recebe já as primeiras actividades no próximo fim-de-semana, que coincide com as Inaugurações Simultâneas de Miguel Bombarda.

A programação inicia-se no sábado com três eventos: uma oficina de iniciação ao macramé (às 10.00) e de cestaria têxtil (às 15.00), com Vasco Águas (mais conhecido como Barbudo Aborrecido) e Maria Pratas, respectivamente; e a apresentação do livro Portugal Art de Vivre et Création (entre as 14.00 e as 16.00), que vai contar com a presença do autor, o jornalista Sérgio da Silva.

Já para dia 29, sábado, estão marcadas sessões às 10.30, 14.00 ou 17.30, de "RO-DA, A Pottery Experience", cujo formador é Daniel Bavelar Pereira.

Todas as oficinas e workshops são de inscrição obrigatória. Os preços vão dos 40€ aos 60€ e todas as informações estão disponíveis online, onde também pode ficar a conhecer a programação completa de ambas as cidades – a agenda do espaço em Lisboa também vai estar preenchida com, por exemplo, oficinas de cestaria e de macramé.

