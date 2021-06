Bar das Cardosas transmite jogos do Euro 2020 com happy hour

O bar do Hotel InterContinental Porto vai transmitir todos os jogos com bebidas em promoção. Quando Portugal marcar, haverá ofertas especiais.

Com vista para a Avenida dos Aliados, as confortáveis cadeiras do Bar das Cardosas, no hotel InterContinental Porto, vão servir de bancadas nos próximos jogos do Euro 2020. Até 11 de Julho, todos os jogos da competição serão transmitidos num grande ecrã. A acompanhar, há uma carta de vinhos a copo, cervejas nacionais e internacionais, cocktails de assinatura e vários petiscos.

Durante os 90 minutos de cada partida, todas as bebidas vão estar em promoção – pelo preço de uma, pode consumir a dobrar (2 por 1). Para os jogos de Portugal, estão pensadas ofertas especiais sempre que a equipa da Selecção Nacional marcar um golo.

A transmissão será também assegurada no dia 23 de Junho, véspera de São João. A lotação do espaço é limitada, por isso recomenda-se reserva prévia de mesa. Para mais informações ou reservas, contacte o número 22 202 2500.

+ Os melhores sítios para ver futebol no Porto

+ O brunch está de volta ao InterContinental Porto

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal