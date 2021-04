O brunch está de volta ao InterContinental Porto

O brunch do hotel InterContinental Porto, no antigo Palácio das Cardosas, volta a ser servido a partir de 1 de Maio. Vai poder desfrutar deste banquete de cinco estrelas no hotel ou em casa, através do serviço de take-away e entrega ao domicílio. Os menus e o serviço à la carte vão estar disponíveis de segunda a domingo e em horário alargado.

Pode optar pelo Brunch das Cardosas (15€ por pessoa), uma versão mais simples e leve do menu, que inclui sumo de laranja natural, iogurte com fruta e granola ou panquecas à escolha, ovos à escolha e café americano – tudo preparado no momento.

© DR Panquecas

Quem preferir compor as suas próprias combinações, pode escolher até cinco itens da carta, a 24,50€ por pessoa. Aqui vai encontrar um desfile de pratos quentes e frios, dos mais clássicos aos mais arrojados, que podem também ser pedidos de forma individual. Para entrada, há sugestões como bowl de açaí, iogurte grego com granola e frutos vermelhos, húmus com pão pita, mousse de abacate e tabbouleh de trigo-sarraceno. Também pode experimentar o atum tataki (9€), os bagels de salmão (5€), de frango (4,50€) ou de rosbife 5,50€), e as saladas de manga e camarão (7€) ou César com frango grelhado (6€).

© DR Salada de manga e camarão

Na carta também há prego no pão (13€) com bife do lombo em bolo do caco, queijo amarelo e presunto ibérico, e o hambúrguer (12€) em pão brioche com cheddar, cebola caramelizada, bacon e maionese fumada. Pode ainda escolher entre uma variada selecção de ovos, como Benedict (6,50€), Royal com salmão fumado (6,50€), Florentine com espinafres salteados (6,50€) ou o ovo cozido a baixa temperatura com abacate em pão sourdough (5,50€).

© DR Ovos Benedict

Para sobremesa, há quatro propostas: crumble de maçã com gelado de baunilha, baba de camelo com amêndoas tostadas, salada de fruta sazonal e mousse de chocolate caseira.

O brunch estará disponível de segunda a domingo, com reservas através do número 22 003 5600. No primeiro fim-de-semana, o horário está limitado às 13.00 (devido às restrições), mas regressa depois o serviço diário entre as 10.30 e as 18.30. O take-away e as entregas ao domicílio estão disponíveis entre as 12.30 e as 15.00.

