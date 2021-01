Restaurante Astória fecha, Bar das Cardosas reabre

O restaurante do Hotel InterContinental Porto vai encerrar no dia 10 de Janeiro. O Bar das Cardosas reabrirá com menu executivo e menu especial de jantar.

Em Julho do ano passado, o restaurante Astória ganhou uma nova identidade e foi transferido para as traseiras do Hotel InterContinental Porto, junto à Praça das Cardosas, numa área que funcionava como sala de eventos. O Astória anuncia agora o seu encerramento definitivo no dia 10 de Janeiro, mas "com a promessa de que algo novo virá", refere o comunicado.

Com o fecho do restaurante, reabre o Bar das Cardosas, após vários meses de encerramento. Para além da sua carta de bebidas, o bar do hotel passará a servir o menu executivo de almoço e um menu preparado especialmente para o jantar. O "afternoon tea" estará disponível das 15.30 às 18.30 e aos domingos terá um menu de comida tradicional portuguesa.

“Este fecho será o início de algo novo e muito entusiasmante. Queremos dar o melhor aos nossos clientes e, por isso, estamos sempre a tentar melhorar e a reinventar-nos. Estamos a construir um novo conceito e um novo espaço que será único na cidade do Porto. Queremos criar algo único, que dê dinamismo à Invicta e que seja, acima de tudo, para os portuenses", diz Carlos Teixeira, director de F&B do Hotel InterContinental Porto.

Vincent Poulingue, director-geral do InterContinental Porto, afirma que “o fecho do Astória é o terminar de um ciclo para se iniciar outro ainda mais positivo” e que “o investimento feito neste novo projecto que virá é muito grande”. “Os donos e toda a equipa do hotel acreditam que melhores dias virão e queremos celebrá-los com algo novo e único”, acrescenta, em comunicado.

O restaurante Astória estava originalmente instalado no Palácio das Cardosas, no espaço do antigo café Astória, um dos mais emblemáticos do Porto, inaugurado em 1932. Actualmente, este espaço virado para a Praça da Liberdade e a Estação de São Bento é ocupado pela GMS Store Aliados, loja revendedora da Apple.

