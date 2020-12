Apple tem uma nova casa no Palácio das Cardosas

A nova GMS Store Aliados, revendedora da Apple em Portugal, ocupa o espaço do antigo café Astória, onde até agora estava o restaurante do Hotel InterContinental.

O Astória foi um dos mais emblemáticos cafés do Porto. Inaugurado em 1932, esteve instalado no Palácio das Cardosas, com vista para a Praça da Liberdade e a Estação de São Bento. Fechou as portas em 1972 e deu lugar a um banco, até que o palácio foi ocupado pelo Hotel InterContinental em 2011. O antigo Astória voltaria assim a ser um café e, mais tarde, um restaurante.

Em Julho deste ano, o restaurante foi transferido para as traseiras do hotel, numa área que funcionava como sala de eventos, mas o espaço do Astória já tem um novo inquilino. O Grupo Marques da Silva (GMS), revendedor da Apple em Portugal, abriu aqui em Novembro a sua primeira loja no Porto. A GMS Store Aliados é especializada em todos os produtos da Apple, como MacBooks, iPads, iPhones e Apple Watches, e também disponibiliza reparações e acessórios.

Durante o estado de emergência, a loja está aberta à segunda-feira, das 09.00 às 15.00, e de quarta a sexta-feira, das 10.00 às 20.00. Nos sábados, domingos e feriados, abre das 09.00 às 13.00.

