Beast International Film Festival vai ter programação presencial

O Beast International Film Festival aconteceu online, no início do mês, mas agora, com a progressão do desconfinamento, a organização decidiu regressar às origens do festival e criar uma agenda com actividades presenciais. Entre 29 de Abril e 3 de Junho, vai poder assistir a filmes inéditos em diferentes salas de cinema do Porto.

Estão programadas 16 exibições, que incluem destaques já mostrados durante a programação online, mas também filmes inéditos, que ainda não foram transmitidos. O festival começa no dia 29 de Abril, quinta-feira, com uma sessão especial de estreia, no Cinema Passos Manuel. A longa-metragem escolhida para a abertura foi Ivana The Terrible, o segundo filme da realizadora Ivana Mladenović, uma narrativa documental que testa os limites entre drama e comédia e conduz a protagonista ao longo de uma visita à sua cidade natal, na Sérvia.

É também no Cinema Passos Manuel que vão acontecer outras sessões do festival, todas as quintas-feiras, até 3 de Junho. O Maus Hábitos também contará com programação nos dias 5 e 12 de Maio – para a primeira data, está a ser organizado um evento gratuito, com um DJ set, onde vão ser exibidas as curtas e médias metragens que venceram a Competição Oficial do BEAST International Film Festival deste ano.

Outros espaços culturais como a Casa das Artes (6 e 8 de Maio), o Cinema Trindade, o Café Candelabro e a Livraria Térmita também vão acolher sessões do festival.

© DR Cartaz do BEAST IFF

Entre as novidades, pode contar com a secção Portuguese Abroad (em parceria com o Cineclube do Porto), que está de volta ao festival e apresenta o melhor da cinematografia portuguesa feita fora do país – é o caso da longa-metragem Drvo (A árvore), de André Gil Mata. Também vão ser exibidas curtas do realizador, artista e actor Welket Bungué, que representa um novo ponto de vista do cinema português e guineense.

Com o apoio do projecto Visegrad Film Hub – a partir do International Visegrad Fund –, e em parceria com o International Short Film Festival BRNO16, na República Checa, vão ser exibidas curtas da autoria de artistas checos, a partir de rolos de filme em formato 16mm. Esta programação é apresentada na secção V4 Screen.

O festival, que homenageia a Europa Central e de Leste, é organizado pela associação cultural OKNA, em co-produção com a Câmara Municipal do Porto e com o apoio de vários institutos culturais locais e internacionais.

