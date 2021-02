Biblioteca Municipal de Gaia está a ser reabilitada

A Biblioteca Pública Municipal de Vila Nova de Gaia foi criada em 1933 para conservar a memória do património local e reunir um fundo bibliográfico que hoje ascende a uma centena de milhares de exemplares. O edifício onde está hoje implantada, em Mafamude, foi criado de raiz e aberto ao público em 1979.

Agora estão em curso as obras que a vão transformar "num equipamento mais moderno e adaptado às exigências de novos tipos de públicos", anuncia o site da Câmara Municipal. Os trabalhos de requalificação representam um investimento municipal de cerca de 1,3 milhões de euros, com conclusão prevista para Novembro deste ano.

As obras passam pela "recuperação física e pela adequação e modernização infraestrutural do edifício original e do antigo museu etnográfico", a actual sala de exposições. Além disso, o projecto inclui a reorganização funcional interior das diferentes valências, com a melhoria das condições construtivas, energéticas e de acessibilidade para todos.

Ao nível da segurança interna, serão introduzidas duas novas escadas e um elevador, uma nova saída de emergência e portas corta-fogo. Para tornar o equipamento mais moderno e tecnologicamente actualizado, será criado um sistema de identificação digital de livros e espólio interno. Está, igualmente, prevista uma possível expansão do espaço do piso do rés-do-chão para o exterior, com vista à realização de projectos educativos e culturais ao ar livre.

