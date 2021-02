Vem aí a Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal de Gaia

A Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal (PATA) vai tratar da recolha de animais errantes que serão tratados e esterilizados para que possam ser adoptados. Ficará enquadrada numa zona verde da freguesia de Avintes, nas proximidades do Parque Biológico de Gaia, numa área com cerca de 36 mil metros quadrados. O investimento municipal será de cerca de 1,4 milhões de euros.

De acordo com o site da Câmara de Gaia, este espaço vai oferecer uma maior capacidade para a integração de animais – quatro vezes maior do que a superfície do Centro de Reabilitação Animal. Vai contar com uma maternidade, uma área de recreação, um parque canino, um centro de formação, áreas de tratamento e de apoio ao alojamento de animais (incluindo um gatil) e edifícios anexos, em áreas mais reservadas e protegidas, destinados ao alojamento.

A Câmara está agora a ultimar a construção dos edifícios que vão dar lugar à PATA. Segundo o portal Mundo Atual, estima-se que neste mês de Fevereiro as obras estejam concluídas e o espaço fique pronto para receber os animais.

A PATA nasceu da necessidade de acrescentar mais valências à actual oferta do município. Em 2020, o Centro de Reabilitação Animal de Gaia registou um aumento na taxa de adopção, tendo sido adoptados 256 animais (165 cães e 91 gatos). Por outro lado, foram recolhidos e entregues ao CRA um total de 301 animais.

Se estiver à procura de um amigo para a vida, conheça os cães e os gatos que estão à espera de uma nova família. Tendo em conta a situação pandémica e as restrições implícitas, as campanhas e o atendimento presencial são apenas possíveis mediante marcação prévia, que poderá ser feita através do telefone 22 374 24 09 ou do email centroanimal@cm-gaia.pt.

+ Parque Biológico de Gaia vai ter entrada gratuita em datas especiais

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana