Parque Biológico de Gaia vai ter entrada gratuita em datas especiais

O parque está encerrado ao público, mas já está a pensar em melhores dias. No Dia da Mãe, no Dia do Pai, no Dia dos Avós e no Dia da Criança, a entrada será livre.

Devido ao recolhimento obrigatório em vigor, o Parque Biológico encontra-se neste momento encerrado ao público. Mas melhores dias virão. Durante este ano, a entrada será gratuita em determinadas datas comemorativas, anuncia o site da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

O acesso será livre no dia do aniversário do parque (21 de Março), no dia dos "Moinhos Abertos” (7 de Abril), no Dia da Mãe (2 de Maio), no Dia do Pai (19 de Março) e no Dia dos Avós (26 de Julho). A abertura gratuita do parque está também prevista para 30 de Maio e 1 de Junho, para crianças e jovens até aos 18 anos, e depois a 14 de Novembro, dia do "Magusto tradicional”, para todos os visitantes.

O Parque Biológico de Gaia é um centro permanente de educação ambiental, com uma área agro-florestal de 35 hectares. Integra um viveiro que produz anualmente milhares de plantas de mais de 300 espécies e um centro de recuperação de animais selvagens, encontrados feridos ou detidos ilegalmente em cativeiro. Animais como burros, corços, bisontes, raposas, milhafres, gralhas, coelhos-bravos e esquilos vivem e reproduzem-se nas instalações do parque. Mais de 70 espécies de aves visitam o parque durante as migrações, das quais mais de 30 espécies nidificam aqui. Se quiser conhecer melhor o parque, pode fazer uma visita virtual.

