Nasceram duas cegonhas no Parque Biológico de Gaia

No início deste mês, nasceram duas crias de cegonha-branca no Parque Biológico de Gaia. A cegonha-branca é uma espécie pouco comum no Norte, mas um casal começou a nidificar no parque em 2016.

O ninho foi construído pelos dois elementos do casal. Tem forma de taça e é utilizado ao longo de vários anos. As posturas são normalmente de quatro ovos, que levam aproximadamente um mês a eclodir, e a incubação é partilhada pelos progenitores. No início de Maio, já era possível observar duas pequenas crias neste ninho, anuncia o Parque Biológico no seu site.

Apesar de as cegonhas serem comuns em regiões mais a Sul, no Norte isso não se verifica. Este foi o primeiro ninho de cegonha-branca em Vila Nova de Gaia e concelhos limítrofes. A cegonha-branca é uma ave migratória, invernante em África, mas uma parte da população nidificante em Portugal passou a residir durante todo o ano no nosso país. Um dia, uma das cegonhas irrecuperáveis que viviam no parque começou a voar, mas não se foi embora. Em 2016, esta fêmea conseguiu atrair um macho selvagem e começaram a ocupar um ninho artificial, decorando-o ao seu gosto.

A alimentação das cegonhas-brancas é constituída por uma grande variedade de insectos e pequenos animais, como roedores, anfíbios e crustáceos. O Parque Biológico de Gaia está instalado numa área relativamente sossegada e as cegonhas encontram alimento abundante no vale do rio Febros. Enquanto o parque não reabre, pode fazer uma visita virtual.

Veja imagens das cegonhas no parque em anos anteriores:

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Visite o Parque Biológico de Gaia sem sair de casa

+ Raposa encontrada na rua está a recuperar no Parque Biológico de Gaia

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story