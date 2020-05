Uma raposa juvenil foi encontrada ontem na rua, em Santo Tirso, em estado debilitado. A PSP recebeu um pedido de resgate e levou-a para o Parque Biológico de Gaia.

Numa publicação no Facebook, a PSP de Santo Tirso anunciou que foi alertada por populares para a presença de uma raposa na via pública. O jovem animal, apesar de não se encontrar ferido, estava bastante debilitado. A raposa foi recolhida pelos agentes e encaminhada para o centro de recuperação da fauna do Parque Biológico de Gaia, onde se encontra em recuperação até poder ser devolvida à natureza.

O centro de recuperação do Parque Biológico de Gaia ajuda animais encontrados feridos ou detidos ilegalmente em cativeiro. Todos os animais selvagens da fauna portuguesa que são tratados no centro serão depois restituídos à natureza, em local apropriado.

